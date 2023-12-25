Должник во Владимирской области заплатил почти миллион рублей, чтобы с его машины сняли арест. В...

Должник во Владимирской области заплатил почти миллион рублей, чтобы с его машины сняли арест.В Ленинском отделении судебных приставов на него было открыто 47 исполнительных производств на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.Это штрафы за нарушение правил дорожного движения, коммунальные и налоговые платежи, а также задолженности по кредитам, сообщила пресс-служба ФССП по Владимирской области.За неуплату денежных средств взыскателям, судебные приставы вынесли постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах. Однако, несмотря на принятые меры, мужчина не начал погашать задолженность. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель принял решение об аресте транспортного средства должника.Автомобиль был обнаружен по месту жительства мужчины, после чего был передан на ответственное хранение взыскателю. Однако уже на следующий день должник полностью оплатил всю сумму задолженности. Таким образом, ему удалось избежать изъятия автомобиля.Фото: https://www.freepik.com