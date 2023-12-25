Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова награждена Орденом За заслуги перед...
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова
награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Указ о присвоении государственных наград 26 деятелям страны - в их числе и Светлана Орлова
- подписал Президент Владимир Путин.
Орденом "За заслуги" перед Отечеством Светлана Орлова
- аудитор Счётной Палаты Российской Федерации- отмечена за "большой вклад в укрепление государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу".
Напомним, Владимирской областью Светлана Орлова
руководила 5 лет. С 2013-его по 2018-ый годы.