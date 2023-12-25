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<a href="https://33live.ru/novosti/25-12-2023-eks-gubernator-vladimirskoj-oblasti-svetlana-orlova-nagrazhdena-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-iii-stepeni.html" target="_blank">Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова награждена Орденом За заслуги перед Отечеством III степени</a> - Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова награждена Орденом За заслуги перед...