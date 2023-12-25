Известному владимирскому художнику Виктору Ивановичу Смирнову исполнилось 92 года Творчество это...

Известному владимирскому художнику Виктору Ивановичу Смирнову исполнилось 92 годаТворчество это вся его жизнь. Буквально. Живописью Смирнов занимается более семидесяти лет. Мастер пейзажа, портрета. Заслуженный художник России, обладатель золотой медали "Союза художников России ". Он приверженец реалистического направления в искусстве. Художник любит свою родину - Владимирский край. И в 92 года природа для Виктора Смирнова по-прежнему источник вдохновения.Виктор Смирнов, заслуженный художник России:- Я всегда иду и наблюдаю. Всегда наблюдаю. Выпал снег и как красиво лежит снег на крышах и как там отношение неба к снежку.