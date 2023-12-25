На плотине через реку Вахчилка в Киржаче обустроили пешеходную зону. Осуществилась прошлогодняя...

На плотине через реку Вахчилка в Киржаче обустроили пешеходную зону.Осуществилась прошлогодняя просьба жителей - из-за удорожания материалов муниципалитету не хватало средств не этот большой проект, который стоил 20 миллионов рублей. Благоустройство проспонсировали предприниматели. Длинная плотина соединяет два микрорайона города - Шёлковый комбинат и центр. Горожанам приходилось её переходить по краю узкой и неосвещённой проезжей части. Теперь же здесь пролегает широкая освещенная пешеходная дорожка.(ТГК Авдеев. О важном)