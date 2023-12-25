Об этом сообщил Александр Авдеев в своём телеграме.

На плотине через реку Вахчилка в Киржаче власти благоустроили пешеходную зону. Об этом сообщил Александр Авдеев в своём телеграме.Местные жители давно просят привести в порядок это место, но в прошлом году, из-за подорожания материалов, проект, который стоил порядка 20 миллионов рублей, был отложен. Сейчас все работы оплатили предприниматели.Теперь плотина будет соединять два района Киржача – центр и Шёлковый комбинат. Ранее им приходилось добираться из одного места в другой по узкой и неосвещенной части дороги.