В субботу, 23 декабря, в Александрове произошёл сильный пожар на производстве топливных гранул.

В субботу, 23 декабря, в Александрове произошёл сильный пожар на производстве топливных гранул. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл утром на улице Гагарина. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 9.22, и огнеборцы немедленно выехали на место. В ликвидации пожара участвовали 11 сотрудников на 4 спецмашинах. В 9.56 специалисты смогли устранить открытое горение на территории 450 квадратных метров.О пострадавших в результате пожара не сообщается.