Народные приметы на 26 декабря. Почему Евстратиев день называли ведьмиными посиделками? Во...

Народные приметы на 26 декабря. Почему Евстратиев день называли "ведьмиными посиделками"?Во вторник, 26 декабря 2023 года в народном календаре отмечается Евстратиев день. Евстратий был знатным и зажиточным человеком. Он давно в тайне верил в Христа, но боялся открыто сообщить об этом. Однако видя стойкость христиан, мужчина решился на этот шаг. Его подвергли пыткам: избивали, жгли огнем, обували в железные сапоги. После жестоких мучений Евстратия сожгли на костре.День начинал увеличиваться, поэтому в народе говорили: «Мученик Евстрат солнышку рад. Прибавился денёк, хоть на воробьиный скок».Ещё в народе этот день называли ведьмиными сборищами или посиделками, во время которых они решали, как достать солнце и сжить его со свету белого. Согласно народным поверьям, 26 декабря ведьмы летают и поднимают снежные вихри. Таким образом, они пытаются скрыть от людей солнечный свет и продлить противное человеку царство мрака.Что можно и нельзя делать в Евстратиев день?Люди считали, что если сегодня опрокинуть ухват, то ведьма не сможет колдовать. Существовало поверье, что колдуньи летали не только на метлах, но и на лопатах и другой домашней утвари, имеющей отношение к очагу, так как они ворожили перед печью.В этот день проводили разные обряды по борьбе со злыми духами. Чтобы уберечь свой дом от нечистой силы хозяева клали у двери топор острием вверх, а хозяйки втыкали на пороге серп. Острая сталь считалась отличным оберегом от нечисти.Нечисть и ведьмы в Евстратов день стараются попасть в дом, или же залезть в душу к человеку. Именно поэтому приметами и не рекомендуется разговаривать с незнакомцами 26 декабря, впускать их в дом, а также гладить и кормить животных.В этот день нельзя впрягать в сани белую лошадь — к покойнику в доме.Народные приметы на 26 декабря 2023 годаКакая погода стоит сегодня, таким и январь будет.Сквернословить 26 декабря нельзя, иначе ведьма прямо с неба на голову упадет.Веники у входа оставлять нельзя, потому что ведьмы утащат и с их помощью поднимут вихрь, чтобы солнце замести.Солнце садится в большое облако – ночью возможен буран.Волки воют под жильем – к морозу.Дует юго–западный ветер – к ясной холодной погоде.Фото: freepik.com