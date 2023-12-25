Визит произошел в преддверии Нового года. Сотрудники Следкома РФ посетили несколько детских учреждений. Одним из них стал «Муромский дом ребенка специализированный». Детей навестили

Визит произошел в преддверии Нового года. Сотрудники Следкома РФ посетили несколько детских учреждений. Одним из них стал «Муромский дом ребенка специализированный». Детей навестили вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарили сладости и лекарства. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома РФ. В будущем Следственный комитет России продолжит патронаж детских учреждений, поскольку в ведомстве считают, что чужих