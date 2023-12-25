Как сообщает губернатор области в своих социальных сетях, больше всего пострадали жители Собинского, Александровского, Петушинского и Киржачского районов. В них от тысячи до трех тысяч

Как сообщает губернатор области в своих социальных сетях, больше всего пострадали жители Собинского, Александровского, Петушинского и Киржачского районов. В них от тысячи до трех тысяч человек остались без электроснабжения. Это данные на утро понедельника, то есть без света люди сидят уже два дня – снегопад был 24 декабря. Немногим лучше ситуация в Юрьев-Польском и Кольчугинском