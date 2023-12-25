Наркоманы договорились провести вечеринку у одного из них, пообещали принести и курнуть, и ширнуться. Только договорились, чтобы до их прихода никто ничего не принимал. И вот, сидит один, ждет друзей. Час ждет, два ждет. Надоело ему ждать, а у самого тоже было кое-что. Режил он их не ждать, принять, но чтобы не забыть, что говорить, когда друзья придут и позвонят в дверь, написать это на бумажке. Написал, повесил на дверь, курнул, закинулся колесами, ширнулся. Сидит, кайфует. Звонок в дверь, наркоман подходит к двери и читает:
- Кто там?
Из-за двери доносится ответ:
- Это мы, запятая, твои друзья!
еще анекдот!