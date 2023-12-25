Переживший побои пес Алтай ищет новых хозяев. Герой нашей традиционной рубрики Хочу домой -...

Переживший побои пес Алтай ищет новых хозяев.Герой нашей традиционной рубрики "Хочу домой" - дружелюбный Алтайчик, которому не терпится попасть в добрые и любящие руки новых хозЯев.Его грустная история похожа на многие другие - с щенячества был на цепи и в холоде. Когда просил есть - били. Но Алтаю повезло - волонётры приютили измученного пса.Сейчас он навёрстывает упущенное - очень любит игрушки, в них весь вольер. Алтай ласковый, ручной. Стоит и ждёт, пока его погладят, рассказывают волонтёры. Мальчику около года, метис маламута. Кастрирован, привит, умеет гулять на поводке. Вся информация - по телефону ответственного волонтёра.