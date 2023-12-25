За пять лет существования федерального проекта «Чистая страна» на территории Владимирской области были приняты меры по реализации и формированию эффективной системы обращения с отходами на территории региона.

За пять лет существования федерального проекта «Чистая страна» на территории Владимирской области были приняты меры по реализации и формированию эффективной системы обращения с отходами на территории региона.За это время, в том числе благодаря проекту, во Владимирской области была разработана и введена в эксплуатацию Территориальная схема обращения с отходами, которая на наглядном примере демонстрирует потоки движения и перемещения ТКО на территории региона и отражает разрешенные площадки, отведенные под захоронение и размещение отходов. А благодаря ежегодным общественным обсуждениям, касающихся внесения изменений в территориальную схему, жители и организации региона имеют возможность вносить на рассмотрение свое мнение по вопросам улучшения и изменения существующих мер в области ТКО.Отражением актуальной информации в территориальной схеме занимаются сотрудники ГБУ ВО «Экорегион». В этом году изменения коснулись реестра контейнерных площадок, а так же обновлялась информация по потокам движения коммунальных отходов с учетом новых открывшихся мусоросортировочных комплексов в городе Муром и Камешковском районе.Также уделялось большое значение организации раздельного сбора мусора. Число площадок с контейнерами для разделения отходов возросло более чем в два раза. Для этого Министерством природопользования и экологии Владимирской области были приобретены и распределены по муниципальным районам специализированные контейнеры для раздельного сбора.А в рамках экологического просвещения населения на территории Владимирской области проводились серии мероприятий посвященные раздельному сбору, правильной сортировки бытовых отходов и процессам вторичной переработки. Так, сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» за 2023 год были организованы лекции для слушателей «Правильная утилизация», «Переработка макулатуры», «Раздельный сбор ТКО», запущена природоохранная акция «Правильная утилизация» по сбору отработавших батареек, которая проводится на территории региона на ежегодной основе. Подробнее с деятельностью учреждения можно ознакомится на официальном сайте - https://ecoreg33.ru/.Благодаря этим мероприятиям удается формировать эффективную систему обращения с отходами на территории области, повышать уровень просвещения по организации раздельного сбора ТКО и вторичной переработки и среди жителей региона.