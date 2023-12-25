Инвесторов приглашают к участию в торгах.

Инвесторов приглашают к участию в торгах.Столица выставляет на торги право на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в районе Измайлово. Земельный участок площадью около 47 тысяч квадратных метров расположен на Измайловском шоссе. Рядом находится станция метро "Партизанская" Арбатско-Покровской линии метро.Победитель аукциона сможет разместить на участке некапитальный объект спортивного назначения, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Город заключит с инвестором договор на три года, уточнил чиновник.Функциональное назначение комплекса инвестор определит сам. Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 января 2024 года.Торги состоятся 23 января. Для участия необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.Развитие инфраструктуры для активного образа жизни – один из приоритетов социальной политики Москвы. В 2023 году на востоке столицы физкультурно-оздоровительныq центр с тремя бассейнами.Объект площадью 12 тысяч квадратных метров расположен на улице Новотетерки в районе Перово. В восьмиэтажном здании оборудовали три бассейна (взрослый, детский и гидромассажный), зоны для групповых программ, тренажерный зал, буфет, административные и вспомогательные помещения. Ежедневно посещать занятия смогут более 280 человек.На территории спортивного комплекса создана безбарьерная среда для маломобильных посетителей. Входы в здание расположены на уровне земли, установлено три лифта.В уходящем году в Москве шесть спортивных объектов, сообщил ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.В районе Некрасовка появился спортивный комплекс с крытым катком, бассейном и экстрим-парком, в Зеленограде обустроили футбольное поле с сопутствующей инфраструктурой, а в Ясеневе построили ледовый дворец. Также физкультурно-оздоровительные комплексы возвели в Северном Бутове и во Внукове.За оставшееся до конца года время в эксплуатацию сдадут физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Бибирево и спортивный центр для волейбольной школы "Ника". Общая площадь объектов – 11,79 тысячи квадратных метров.