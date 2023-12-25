Синоптики предупредили, что теплый атмосферный фронт спровоцирует во Владимирской области опасную...

Синоптики предупредили, что теплый атмосферный фронт спровоцирует во Владимирской области опасную обстановку на дорогах.Во вторник, 26 декабря, погода во Владимирской области будет формироваться под влиянием приближающегося с запада тёплого атмосферного фронта.В результате пройдёт небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица.Однако в первой половине дня из-за облаков будет выглядывать Солнце.Температура воздуха днем - минус 3 - минус 5 градусов.Ветер слабый - до 6 метров в секунду.Погодные приметы:Какая погода стоит сегодня, таким и январь будет.Сороки садятся на снег — к теплу.Волки воют под жильем — к морозу.Солнце садится в большое облако — ночью возможен буран.Фото: https://www.freepik.com