Смотрите Вести в 14.30: зимнее волшебство в Суздале
Стихийный урон
- Снег продолжает идти....
Смотрите "Вести" в 14.30: зимнее волшебство в Суздале
Стихийный урон
- Снег продолжает идти. Энергетики и сотрудники МЧС - вновь работают в круглосуточном режиме. Какими последствиями для жителей области обернулся очередной снегопад?
Владимирский лёд
- Перезапуск завершен. Во Владимире вновь открылась ледовая арена "Полярис". Кто проехал первым по новому льду?
Сказка здесь!
- И зимнее волшебство в Суздале. Старт праздничного марафона в новогодней столице России.