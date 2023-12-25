Смотрите Вести в 14.30: зимнее волшебство в Суздале Стихийный урон - Снег продолжает идти....

Смотрите "Вести" в 14.30: зимнее волшебство в СуздалеСтихийный урон- Снег продолжает идти. Энергетики и сотрудники МЧС - вновь работают в круглосуточном режиме. Какими последствиями для жителей области обернулся очередной снегопад?Владимирский лёд- Перезапуск завершен. Во Владимире вновь открылась ледовая арена "Полярис". Кто проехал первым по новому льду?Сказка здесь!- И зимнее волшебство в Суздале. Старт праздничного марафона в новогодней столице России.