Он рассчитан на 100 машин.

Он рассчитан на 100 машин.В Москве развивается инфраструктура для экологически чистого транспорта. Мэр Сергей Собянин 25 декабря открыл третий в столице электробусный парк – "Салтыковка".Благодаря вводу объекта улучшится транспортная связь Восточного и Юго-Восточного округов с другими районами Москвы и городами Реутов и Люберцы. Парк рассчитан на 100 электробусов.Кроме того, увеличится количество электробусов на маршрутах, повысится регулярность движения, снизится воздействие на экологию города, написал Собянин в своем ."Салтыковка" начала обслуживать четыре маршрута. В начале 2024 году экологически чистый транспорт выйдет еще на восемь маршрутов. Электробусы будут перевозить 40 тысяч человек в сутки.На востоке Москвы электробусы ходят между районами Новокосино, Косино-Ухтомский и Вешняки. Маршруты проходят через станции метро "Новокосино", "Выхино", "Косино", "Улица Дмитриевского" и "Лухмановская", а также станции Реутов (МЦД-4), Косино и Ухтомская (МЦД-3).Первый электробусный парк Москвы – "Красная Пахра" – обслуживает территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Маршруты электробусного парка "Митино" в одноименном районе соединяют северо-запад с другими округами.На московских маршрутах ходит уже более 1,3 тысячи электробусов. До конца 2024 года столица 1,2 тысячи машин.