Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не испортить атмосферу праздника испорченным...

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не испортить атмосферу праздника испорченным цитрусомМандарин - любимый фрукт россиян в новогодние праздники, у многих он даже ассоциируется с Новым годом. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не испортить атмосферу праздника испорченным цитрусомПрежде всего, фрукты не следует покупать в несанкционированных местах торговли. Например, на прилавках вдоль автомобильных дорог. Важно помнить, что торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской, а продавец должен выглядеть опрятно и быть в спецодежде.И у него же должны быть документы, подтверждающие безопасность продукции. Тогда есть все шансы купить вкусные и качественные мандарины.