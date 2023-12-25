Участниками проекта является около 45 тысяч москвичей.

Участниками проекта является около 45 тысяч москвичей.Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, а власти города поддерживают их начинания. Сегодня в российской столице действует целый ряд специальных проектов, а с 2011 года построено более 180 профильных объектов: ФОКи, тренажерные залы, ледовые дворцы, футбольные поля и многое другое.Оснащенные высококачественным оборудованием спортивные объекты стали более доступными для жителей всех столичных районов, благодаря чему за минувшие 13 лет количество москвичей, занимающихся спортом, возросло более чем вдвое.Особой популярностью у горожан пользуется проект "Спортивные выходные", количество участников которого за минувший год возросла почти в полтора раза. Чаще всего москвичи выбирают занятия на растяжку и танцы.Число участников спортивного проекта в 2023 год достигло около 45 тысяч, что в полтора раза выше прошлогоднего результата, отметила заместитель главы города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она подчеркнула, что в Москве создаются все возможности для поддержки и укрепления здоровья горожан, а одним из ключевых направлений является проект "Спортивные выходные". Его участники, по словам чиновника, могут бесплатно заниматься спортом под руководством именитых тренеров."Профессиональные спортсмены провели около 2,5 тысячи тренировок на популярных городских площадках. А самыми востребованными направлениями у горожан стали растяжка и танцевальные тренировки", – заключила Анастасия Ракова.Кстати, география проекта за текущий год тоже расширилась. Тренировки начали проводить на новых площадках, в числе которых – ЗИЛ, а также центральный рынок и технопарк "Сколково". Заниматься спортом по выходным можно и на ВДНХ, а также на Южном и Северном речных вокзалах и других местах.Ранее "" сообщали, что в Новой Москве в 2024 году введут в эксплуатацию ледовый центр. Объект станет первой частью крупного физкультурно-оздоровительного комплекса.Спортивный комплекс возводится за счет средств инвестора. Площадь застройки, по его словам, составит четыре тысячи квадратных метров.