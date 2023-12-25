Стал известен список улиц во Владимире, на которых припаркованные авто мешают очистке от снега. В...

Стал известен список улиц во Владимире, на которых припаркованные авто мешают очистке от снега.В понедельник, 25 декабря, с 20:00 и до 07:00 утра 26 декабря, городские службы Владимире просят убрать автомобили с ряда улиц.Чтобы не мешать работе спецтехники по очистке проезжей части от последствий снегопада, сообщила пресс-служба администрации Владимира..Сегодня генеральная уборка будет производиться на:- Ул. Девическая;- Ул. Ильича;- Ул. Лермонтова;- Ул. Дзержинского (узкая часть);- Ул. 2-я Никольская;- Ул. Герцена;- Ул. Подбельского;- Ул. Полины Осипенко (от ул. Северная до ул. Луначарского);- Мост Манежного тупика;- Курсантский сквер.Фото: пресс-служба администрации Владимира..