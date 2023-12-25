Стал известен список улиц во Владимире, на которых припаркованные авто мешают очистке от снега.
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Стал известен список улиц во Владимире, на которых припаркованные авто мешают очистке от снега.
В понедельник, 25 декабря, с 20:00 и до 07:00 утра 26 декабря, городские службы Владимире просят убрать автомобили с ряда улиц.
Чтобы не мешать работе спецтехники по очистке проезжей части от последствий снегопада, сообщила пресс-служба администрации Владимира..
Сегодня генеральная уборка будет производиться на:
- Ул. Девическая;
- Ул. Ильича;
- Ул. Лермонтова;
- Ул. Дзержинского (узкая часть);
- Ул. 2-я Никольская;
- Ул. Герцена;
- Ул. Подбельского;
- Ул. Полины Осипенко (от ул. Северная до ул. Луначарского);
- Мост Манежного тупика;
- Курсантский сквер.
Фото: пресс-служба администрации Владимира..