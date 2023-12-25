В минувшее воскресенье, 24 декабря, Суздаль официально вступил в права новогодней столицы России.

В минувшее воскресенье, 24 декабря, Суздаль официально вступил в права новогодней столицы России. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев рассказал в своём .Туристическая столица Владимирской области переняла праздничную эстафету от Новосибирска. До 7 января в Суздале состоится масса ярких событий, в том числе 21 ледовое шоу Ирины Слуцкой. Запланированы концерты, рождественский перезвон и анимационные мероприятия с участием главных новогодних волшебников – Деда Мороза и Снегурочки.Кстати, в воскресенье губернатор вместе с семьёй побывал в древнем владимирском городе. «Здесь всегда теплая, душевная атмосфера, а перед Новым годом – особенно. Спасибо организаторам, ведущим и артистам за прекрасный концерт», - написал Александр Авдеев.