Теплые встречи: Рыжая хвостатая побывала в гостях у ребят в школе-интернате Владимира Тёплые...

"Теплые встречи": Рыжая хвостатая побывала в гостях у ребят в школе-интернате ВладимираТёплые встречи с питомцами приюта "Дорога добра" продолжаются. В гостях у ребят во второй коррекционной школе-интернате Владимира побывала Рыжая.Волонтёров вместе с подопечными пригласили туда рассказать о бездомных собаках и работе приюта. В планах было показать ребятам, какие команды умеет выполнять Рыжая. Но дети с самого порога принялись обнимать и гладить хвостатого подопечного, Рыжая расслабилась, легла и выполнять выученные трюки уже не смогла.Ребятам рассказали, как подопечные попадают в приют для бездомных животных и как им можно помочь.Накануне в школе провели сбор - дети с родителями принесли так нужные сейчас корма и вещи для хвостатых подопечных.