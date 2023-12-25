Суд признал водителя из Судогодского района виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал водителя из Судогодского района виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина был наказан вождение в нетрезвом виде, однако правильных выводов не сделал. Гражданин снова выпил и решил прокатиться. На его несчастье, на пути оказались сотрудники ГИБДД, которые остановили машину и предложили водителю пройти медосвидетельствование. Выяснилось, что автовладелец опять был пьян.Суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ и на 2 года лишил водительских прав. Кроме того, принадлежащий осуждённому «Мицубиси Лансер» забрали в пользу государства.