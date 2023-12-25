Медучреждения работают по новому стандарту.

Медучреждения работают по новому стандарту.Первых пациентов приняли две новые поликлиники в районах Бирюлево Восточное и Отрадное. Об этом в своем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Филиалы поликлиник №52 и №23 начали работать в новом корпусе на улице Элеваторной. На улице Декабристов построили здание при поликлинике №110.В поликлиниках принимают все необходимые специалисты. Корпуса оборудовали новейшим медицинским оборудованием.По словам Собянина, медицинскую помощь в новых корпусах будут получать более 50 тысяч человек."Таким образом, только за этот год открыли 13 новых поликлиник", – подчеркнул мэр Москвы.Вместе со строительством новых поликлиник в Москве модернизируют уже существующие объекты. Капитальный ремонт прошел в корпусах 40 больниц. Всего за последние пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры.Также в столице строят флагманские центры в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. В ближайшее время в 11 стационарах реконструируют приемные отделения.Ранее Собянин сообщил, что инвесторы 56 социальных объектов по городской программе. Их планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года.