Информация об этом появилась в правительстве Владимирской области.

В 2024 году во Владимире модернизируют десять умных светофоров. Информация об этом появилась в правительстве Владимирской области.Так, светофорные объекты с внедрением интеллектуальных видеодетекторов поможет облегчить движение на дорогах и снизить количество пробок на дорогах. Кроме Владимира, такие светофоры появятся в Камешково, Лакинске, Радужном, Собинке, Суздале, Судогде, Юрьев-Польском и посёлке Ставрово.Напомним, в этом году во Владимирской городской агломерации установлены 7 умных светофором с закреплёнными на них видеодетекторами в количестве 26 штук.