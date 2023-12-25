Открытие несчастного объекта контролировала региональная прокуратура.

В Липне Петушинского района открылся культурно-досуговый центр. Открытие несчастного объекта контролировала региональная прокуратура.Здание должно было открыть свои двери ещё в далёком ноябре 2021 года, но подрядчик ушёл, забрав с собой забор, тогда договор на 55 миллионов рублей канул в лету. Новый контракт был заключён лишь в начале лета следующего года – цена тогда была уже 63 миллиона рублей. Окончание работ предполагалось ровно год назад, но с горем пополам стройка подошла к концу лишь сейчас.Тогда второй подрядчик дважды привлекался к вниманию прокуратуры – ему было вынесено два представления, привлекался к административной ответственности.