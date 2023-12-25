Специалисты восстанавливают электроснабжение.

Специалисты восстанавливают электроснабжение.Причиной отключения электричества в нескольких здания в Центральном административном округе стали неполадки с двумя кабельными линиями. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.Специалисты восстановили подачу напряжения по резервной схеме. Ведутся работы по подключению зданий к регулярному снабжению."Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме", – сообщили в комплексе городского хозяйства.