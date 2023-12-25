Новогодняя столица России - древний Суздаль встречает гостей со всей страны!
Сегодня старинной...
Новогодняя столица России - древний Суздаль встречает гостей со всей страны!
Сегодня старинной Торговой площади стартовали официальные торжества. Они объединили жителей Санкт Петербурга,Москвы,Калуги,Владимира,Иванова,Нижнего Новгорода.
С приветственным словом к ним обратились губернатор Александр Авдеев и глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова.
Яркие музыкальные номера, вкуcные угощения и согревающие поздравления -главные составляющие гуляний.
Самых юных гостей приветствовал главный зимний волшебник из Великого Устюга. Дед Мороз выслушал желания малышей и сделал с ними памятные фотографии.
А на первом в Суздале искусственном катке зрителям показали настоящую сказку! Ледовое шоу под руководством прославленной спортсменки, "королевы льда" Ирины Слуцкой.
Сама фигуристка посетит Суздаль уже в январе. Сейчас она находится в туре по России.
"Сказка есть! Сказка здесь!" Это девиз в полной мере отражает ту волшебную атмосферу, которая царит в предновогодние дни в городе-юбиляре.
Как новогодняя столица России открыла праздничный марафон? Все подробности в выпусках региональных "Вестей" уже в понедельник.
А пока вместе любуемся сказочными фотографиями Александра Чунаева и Александры Лебедиковой.
В объективе - город-сказка - Суздаль!