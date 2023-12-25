В Общественной палате Владимирской области подвели итоги года Итоги года подвели и в Общественной...

В Общественной палате Владимирской области подвели итоги годаИтоги года подвели и в Общественной палате региона. Заключительное заседание открыло награждение организаторов и участников благотворительной акции "Художники Владимирской земли жителям Докучаевска ДНР "Мой Край в судьбе моей Отчизны".В рамках акции, в подшефный нашему региону город было передано 35 полотен. В этом году Общественная палата традиционно принимала активное участие в общественной и политической жизни области. На заседании отмечено - палата стала надежным партнером правительства, общественники активно вносили свои предложения и в программу развития региона.На итоговом заседании также объявлено об открытии штаба общественных наблюдателей на грядущих президентских выборах.Галина Мизелева, член Общественной палаты Владимирской области:- Члены Общественной палаты, руководители общественных организаций сегодня проявили такую высокую гражданскую позицию - перед началом заседания мы подписали уже десять соглашений о сотрудничестве в работе по общественному наблюдению.