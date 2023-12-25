В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника работает экспозиция, посвященная игровой...

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника работает экспозиция, посвященная игровой культуре РоссииВо что играли наши далекие предки? В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника работает экспозиция, посвященная игровой культуре России, начиная с древнерусского периода, до середины 20 века. На ней побывал наш корреспондент Фёдор Лалакин.Играют все и во все времена. Игра как форма проведения досуга существует с самых давних времен. Изначально они ассоциировались с чем-то магическим, а победу расценивали как волю высших сил. Но с течением времени игры все больше приобретали развлекательный характер. И нашли отражение в произведениях искусстваЮрий Прибылов, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Выставка посвящена игровой культуре в России с древнерусского периода и до середины 20 века, о ее включенности в русскую литературу в том числе говорят цитаты, которые можно увидеть вдоль стен.Не только цитаты, но и сами экспонаты хранят в себе разные отсылки к литературным произведениям. Вот, например, этот стенд. На первый взгляд, просто старинные игральные карты, но если присмотреться, можно заметить, какие именно это карты. Тройка, семерка, туз и.. пиковая дама. Та самая комбинация, которая свела с ума героя повести Пушкина. А рядом не просто так лежат дуэльные пистолеты. Напоминание, к чему приводят азартные игры.Юрий Прибылов, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Игры с монетами были очень распространены и популярны, тут у нас представлен целый ряд монет, если посмотреть на них они с насечками - это монеты для игры в Орлянку, то есть орел или решку.Существует еще одна популярная в прошлом игра с монетами - "пристенки". Ее описание можно встретить в "Уроках Французского" Валентина Распутина. Секрет экспозиции в том, что в сумме монет получается один рубль. Главный герой не позволял себе увлекаться игрой и уходил, как только выигрывал рубль.Еще с древней Руси и почти до нашего времени сохранилась игра в "бабки". Для нее использовались кости парнокопытных животных, которые так и назывались. Их выставляли и пытались сбить такой же костью - биткомЮрий Прибылов, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- И вот этим битком надо было с расстояния сбивать, ну как в кеглях, кто больше собьет тот и победил. И бабки эти сами становились предметом выигрыша, то есть сбитые бабки - победитель забирал себе. Вообще она не только на русском материале прослеживается, подобные игры существовали в Античности.На выставке представлено еще много разных интересных экспонатов игр. Каждый хранит в себе интересную историю.Федор Лалакин, Андрей Синягин "Вести-Владимир"