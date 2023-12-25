В парке «Добросельский» региональной столицы появилась 14-метровая новогодняя ёлка.

В парке «Добросельский» региональной столицы появилась 14-метровая новогодняя ёлка. Об этом 25 декабря рассказала мэрии.Отмечается, что праздничное древо устанавливали местные власти при содействии городских деревообрабатывающих предприятий и энергетиков. А администрация парка украшала лесную красавицу.Ёлка будет стоять до конца праздников. Владимирцев и гостей города приглашают посетить главную развлекательную программу «С Новым годом! С новым счастьем!», которая стартует в час ночи 1 января.