Житель Суздальского района вступил в сговор с телефонными мошенниками. Неизвестное лицо позвонило пожилой жительнице Судогды и сообщило, что ее сноха спровоцировала аварию – нужна

Житель Суздальского района вступил в сговор с телефонными мошенниками. Неизвестное лицо позвонило пожилой жительнице Судогды и сообщило, что ее сноха спровоцировала аварию – нужна взятка. Забирать деньги у обманутой бабушки приехал обвиняемый. Пожилая женщина передала ему 500 тысяч рублей и комплект постельного белья для своей родственницы. По такой же схеме обманули и пенсионерку из Владимира.