В воскресенье, 24 декабря, нижегородские волонтеры и находившиеся в отпуске бойцы перевозили бронеавтомобиль для фронта. Когда машина проезжала через владимирский микрорайон Юрьевец, авто

В воскресенье, 24 декабря, нижегородские волонтеры и находившиеся в отпуске бойцы перевозили бронеавтомобиль для фронта. Когда машина проезжала через владимирский микрорайон Юрьевец, авто занесло. В итоге машина улетела в кювет и перевернулась. Об этом рассказали в пресс-службе министерства региональной безопасности. Никто не пострадал, но из-за поломки дальнейшая поездка стала невозможна. Спасатели из Владимира приезжали на