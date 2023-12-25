С января по ноябрь 2023 года правоохранители Владимирской области составили свыше 6 тыс. протоколов за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.

С января по ноябрь 2023 года правоохранители Владимирской области составили свыше 6 тыс. протоколов за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ. Об этом проинформировала УМВД России по Владимирской области.В ведомстве напоминают, что для граждан, вовремя не уплативших штраф, предусмотрены санкции, в том числе административный арест до 15 суток. Полицейские советуют жителям встречать новогодние праздники без долгов.