Акцию проводит авиакомпания «Победа».

Владимирцы в костюмах сказочных персонажей смогут бесплатно летать на самолёте. Акцию проводит авиакомпания «Победа».Воспользоваться предложением смогут все жители страны в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек по внутрироссийским рейсам, но только при наличии свободных мест. Необходимо подойти на стойку регистрации и заявить о желании лететь бесплатно, потом просто ждать, пока все пассажиры пройдут и обратиться снова в конце.В костюме персонажа придётся остаться до конца перелёта, однако, они должны быть чистыми и не осыпаться блёстками, иначе придётся оплатить уборку салона.Акция проводится с 31 декабря до 2 января. Все подробности на авиакомпании.