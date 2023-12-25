Аномальное количество мокрого снега, выпавшего на территории 33-го региона в воскресенье, 24 декабря, привело к локальным отключениям электричества.

Аномальное количество мокрого снега, выпавшего на территории 33-го региона в воскресенье, 24 декабря, привело к локальным отключениям электричества. Специалисты «Владимирэнерго» вынуждены работать в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия стихии. Об этом рассказала пресс-служба компании.Так, на текущий момент к ремонту привлечены 192 специалиста и 79 единиц специальной техники. Первостепенное значение уделяется восстановлению электроснабжения социальных объектов.«В первую очередь бригады восстанавливают работоспособность сети 6-10 киловольт, от которой запитано несколько населенных пунктов, далее переходят на сеть 0,4 кВ в деревнях и сёлах», - отмечается в сообщении пресс-службы.Владимирцев просят проявлять бдительность и не приближаться к местам обрывов линий электропередач.