Депутаты регионального парламента подготовили для «первых людей на селе» несколько «плюшек».

Владимирские сельские старосты обретут новые льготы. Депутаты регионального парламента уже подготовили для «первых людей на селе» несколько «плюшек».Так, около 1200 старост, которые благоустраивают деревни и сёла Владимирской области, получат компенсацию подписки на местную прессу «Владимирские ведомости». Кроме того, по инициативе Александра Авдеева, в областном бюджете на следующий год предусмотрены средства на премирование лучших старост.Для «Важных дел Владимирской деревни» отложены 500 тысяч рублей на проведение самого конкурса и 100 тысяч на сами премии победителям – 50 тысяч, 30 тысяч и 20 тысяч по призовым местам соответственно. Также 400 тысяч рублей пойдут на выплаты муниципалитетам-победителям – 200 тысяч, 120 тысяч и 80 тысяч соответственно. Это будет в дополнение ежегодному соревнованию «Самая красивая деревня».