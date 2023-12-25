Сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области поздравили воспитанников двух детских домов с новогодними праздниками.

Сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области поздравили воспитанников двух детских домов с новогодними праздниками. Об этом рассказала регионального ведомства.Огнеборцы посетили ребятишек детдома имени Карла Либкнехта во Владимире и специального коррекционного детского дома в Суздале.Отмечается, что небывалый восторг у малышей вызвало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые прибыли к месту проведения празднования на пожарной машине. Ребятишки пели песни, водили хороводы, запоминали правила пожарной безопасности и, разумеется, получали подарки от владимирских спасателей.