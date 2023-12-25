Владимирские спасатели выручили бойцов СВО, когда их бронеавтомобиль перевернулся. Его...

Владимирские спасатели выручили бойцов СВО, когда их бронеавтомобиль перевернулся.Его нижегородские волонтёры и находящиеся в отпуске бойцы на жёсткой сцепке везли для нужд фронта,. Но в Юрьевце скользкой ледяной дороге машину занесло, она съехала на обочину, оказалась в кювете и перевернулась. Никто не пострадал, но дальше ехать было невозможно - в снежной каше — водитель потерял связку ключей.Представитель нижегородской делегации обратился к министру региональной безопасности Сергею Полузину, который оперативно поставил задачу спасателям ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС» выехать на место ДТП.По словам Игоря Киреева, старшего второй дежурной смены АСС, они использовали металлодетектор. Поиски осложнялись тем, что под слоем снега хватало металлического мусора типа пивных крышек, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.В итоге военные и волонтёры продолжили путь в зону СВО.Фото и видео: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.