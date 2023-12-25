Владимирские спасатели выручили бойцов СВО, когда их бронеавтомобиль перевернулся.
Его...
Владимирские спасатели выручили бойцов СВО, когда их бронеавтомобиль перевернулся.
Его нижегородские волонтёры и находящиеся в отпуске бойцы на жёсткой сцепке везли для нужд фронта,. Но в Юрьевце скользкой ледяной дороге машину занесло, она съехала на обочину, оказалась в кювете и перевернулась. Никто не пострадал, но дальше ехать было невозможно - в снежной каше — водитель потерял связку ключей.
Представитель нижегородской делегации обратился к министру региональной безопасности Сергею Полузину, который оперативно поставил задачу спасателям ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС» выехать на место ДТП.
По словам Игоря Киреева, старшего второй дежурной смены АСС, они использовали металлодетектор. Поиски осложнялись тем, что под слоем снега хватало металлического мусора типа пивных крышек, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.
В итоге военные и волонтёры продолжили путь в зону СВО.
Фото и видео: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.