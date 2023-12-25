Владимирские студенты прошли уроки кибербезопасности и финансовой грамотности. Занятия проходили в режиме открытого диалога. Последняя встреча серии лекций состоялась с экспертами

Владимирские студенты прошли уроки кибербезопасности и финансовой грамотности. Занятия проходили в режиме открытого диалога. Последняя встреча серии лекций состоялась с экспертами владимирского филиала пао «Сбербанк». Ее организовало министерство образования и молодежной политики области. Семинары прошли в рамках акции «Безопасный регион». Игорь Зинкевич, соорганизатор семинара «Безопасный регион» Данное мероприятие и серия встреч и лекций направлены на