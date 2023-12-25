Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился в родственниками погибшего в первые дни СВО офицера СОБРа Ильи Пяткина.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился в родственниками погибшего в первые дни СВО офицера СОБРа Ильи Пяткина. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .«Дома у героя остались мама, жена и дочка-школьница. Переживая потерю, они поддерживают друг друга», - написал Александр Авдеев.Колонну, в которой находился владимирский росгвардеец, обстрелял противник. Илья Пяткин взял основной огонь на свою машину и ценой жизни защитил товарищей. Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества.