Торжественное открытие состоялось в минувшие выходные. 23 декабря в ледовом дворце прошел первый фестиваль «Владимирский лёд». Его изюминкой стало шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». На

Торжественное открытие состоялось в минувшие выходные. 23 декабря в ледовом дворце прошел первый фестиваль «Владимирский лёд». Его изюминкой стало шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». На торжественном открытии спортивного объекта побывал губернатор Александр Авдеев. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Поздравляю всех жителей области, любителей спорта с перезапуском «Поляриса». Это было непросто, потому что сам ледовый