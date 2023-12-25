Владимирцы, живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям, отпраздновали Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря. Вечером 24 числа прошла праздничная месса и освящение

Владимирцы, живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям, отпраздновали Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря. Вечером 24 числа прошла праздничная месса и освящение Рождественского вертепа в католическом приходе Святого Розария Пресвятой Девы Марии, сообщили в пресс-службе мэрии. В храме проводятся благотворительные концерты. Ближайший Состоится 30 декабря в 18:00. Можно будет послушать органную музыку