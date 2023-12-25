Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев в своём телеграме.

В эти выходные во Владимире всё же открылся ледовый дворец «Полярис». Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев в своём телеграме.На церемонию открытия пришли сотни семей из областного центра, но открылся не только «Полярис», но и фестиваль «Владимирский лёд». Представила его Татьяна Навка со своим шоу «Руслан и Людмила», где в главных ролях выступили Татьяна Волосожар и Дмитрий Соловьёв, чьи имена широко известны в качестве олимпийских чемпионов.А до этого на площадке наша юношеская команда по хоккею одержала победу над воронежским «Бураном». Кстати, 10 января они же будут играть с мытищенскими хоккеистами. А с начала года на базе «Поляриса» начнёт свою работу спортшкола «Русичи».