Во Владимире задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от полицейских В отношении жителя...

Во Владимире задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от полицейскихВ отношении жителя Владимира утверждено обвинительное заключение. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ночью 10 сентября 2023 мужчина, ранее судимый по статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление", сел за руль автомобиля марки «HYUNDAI ACCENT» и начал движение по улицам города.У дома № 4 по ул. Диктора Левитана сотрудники ГИБДД указали водителю на необходимость остановиться. Однако тот проигнорировал требования и продолжил движение. Чуть позже у дома № 7 по ул. Октябрьский военный городок обвиняемый не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. После этого мужчина попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но был задержан."От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, транспортное средство задержано и эвакуировано на штрафстоянку, вопрос о его конфискации будет разрешен судом", - поясняют в ведомстве.Обвиняемому грозит до 3 лет тюрьмы и лишением прав управления транспортными средствами на срок до 6 лет.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com