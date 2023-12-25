Утром 25 декабря в соцсетях появились фотографии упавшего на автомобиль большого дерева. Происшествие случилось на улице Верхняя Дуброва у дома №38в. Дерево большое, увесистое. Тяжелый ствол

Утром 25 декабря в соцсетях появились фотографии упавшего на автомобиль большого дерева. Происшествие случилось на улице Верхняя Дуброва у дома №38в. Дерево большое, увесистое. Тяжелый ствол лег на бампер «Пежо». Проезд по двору перекрывали. «Шестой канал» связался с гендиректором УК «Люкс» Михаилом Прониным, чтобы выяснить, почему это произошло и кто ответит за пострадавшее авто. Дерево