Во Владимирской области энергетики продолжают устранять последствия мощного снегопада Последствия...

Во Владимирской области энергетики продолжают устранять последствия мощного снегопадаПоследствия очередного мощного снегопада продолжают устранять энергетики региона. Из-за налипания мокрого снега было нарушено электроснабжение в нескольких муниципальных образованиях области.Непогода стала причиной аварий, в основном, в западных районах региона. В устранении последствий принимают участие 73 бригады и 79 единиц техники, сообщают во "Владимирэнерго". Процесс усложняется снежными заносами подъездных путей. Мокрый снег также стал причиной падения дерева на припаркованный автомобиль во Владимире. Добавим, в области круглосуточно работают оперативный штаб и горячая линия - ее номер на вашем экране.Александр Тимофеев, и.о. заместителя начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Произошло отключение сети электроснабжения на территории 8 муниципальных образований ВО. Было проведено заседание КЧС ОПБ ВО. Основные усилия сосредоточены на подключении систем электроснабжения на социально значимых объектах, а также на объектах, которые обеспечивает основное жизнеобеспечение населения.Тема стала главной на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора Александра Авдеева. Энергетики заявили, что к середине дня планируется восстановить электроснабжение в ряде населенных пунктов. При этом, они добавили, что появляются новые обрывы. Даже там, где они уже были устранены. Ситуация меняется очень быстро. Глава региона жестко прокомментировал предоставленные ему данные.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы прогнозируем, но это не обязательно, не факт, что мы так включим, потому что отключения еще происходят. Правильно. Информацию дали, а не факт, что подключите. Информация - липа. И в таблице - липа. И прогноз у вас липовый. Нужно людям что-то объяснить внятно, что ситуация тяжелая и к обеду не ждите, люди будут отпрашиваться с работы, как-то решать свои вопросы. Главам будет необходимо где-то перестроить работу социальных учреждений. А так все будут ждать в два, а оказывается в два через два дня.