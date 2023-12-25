Во Владимирской области начался сбор подписей в поддержку кандидата в Президенты Владимира...

Во Владимирской области начался сбор подписей в поддержку кандидата в Президенты Владимира ПутинаВ стране начался сбор подписей в поддержку кандидата в Президенты Владимира Путина. В нашей области эту работу ведут волонтёры регионального штаба.Специально оборудованные стойки можно увидеть в крупных торговых центрах во всех городах региона.Сбор подписей продлится до 21 января. Отдать свой голос можно и в региональном штабе поддержки выдвижения Владимира Путина в Президенты по адресу: Владимир, Большая Московская, 19.В числе первых в стране сбор подписей проводит и региональное отделение Народного Фронта. Оставить подпись в поддержку кандидата можно в областном штабе движения. Теперь он находится по новому адресу: Большая Московская, 62 Б. В минувшие выходные свои подписи в подписных листах поставили сотни владимирцев, в том числе многие известные деятели региона, а также участники специальной военной операции.Людмила Романова, жительница г. Владимира:- Тот курс, который реализуется сейчас, он очень важен. Важен своей стабильностью, своей преемственностью, своей стратегичностью, я бы сказала.Геннадий Прохорычев, участник специальной военной операции, житель г. Владимира:- Мы считаем, что в нашей стране достаточно много позитивных изменений. И тот вектор развития, который происходит, мы всецело поддерживаем.Ангелина Шкатова, серебряный призёр Олимпиады,заслуженный мастер спорта России:- В плане спорта происходит огромное развитие. У нас очень развит массовый спорт, детский, профессиональный.Напомним, для выдвижения кандидата необходимо собрать по всей стране 300 тысяч подписей. Выборы Президента пройдут 17 марта. В этом году впервые за главу государства можно будет проголосовать с помощью ДЭГ. Общественники и те, кто уже оставил свои подписи уверены: в преддверии важных решений нужно заявить о своей гражданской позиции.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- Это не только поддержка, это и внимание, и ответственность. По отношению к тому, что происходит сейчас в нашей стране, в нашем регионе. И мы видим изменения в лучшую сторону, мы видим стабильное направление.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Сейчас время, когда надо удержать планку. И не дать оппонентам расшатать ситуацию внутри страны. Сильный человек, сильный Президент нужен на этом этапе развития страны.