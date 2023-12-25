Во Владимирской области потерявшую управление машину выбросило далеко в лес.
По предварительной...
Во Владимирской области потерявшую управление машину выбросило далеко в лес.
По предварительной информации, 19 декабря около 12 часов 05 минут на 5 км автодороги «Аннино - Костино» в Петушинском районе, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» потерял контроль над управлением, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Он совершил съезд в правый по ходу движения кювет, машина опрокинулась и врезалась в деревья.
Водитель направлен на амбулаторное лечение.
Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.