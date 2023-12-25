Во Владимирской области участник вымогательства у пенсионерки 900 тысяч рублей отделался...

Во Владимирской области участник вымогательства у пенсионерки 900 тысяч рублей отделался штрафом.Ленинским райсудом установлено, что он вступил в преступный сговор с неизвестным. Который в апреле в телефонном разговоре с пожилой женщиной назвался сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук совершил ДТП,Для подтверждения своих слов злоумышленник инсценировал голос внука, уточнила пресс-служба облпрокуратуры.Однако угрозыск УМВД России по г. Владимиру установил местонахождение преступника. Его задержали у банкомата в одном из торговых центров в момент перевода денежных средств своему сообщнику.Осужденный вину в совершённом преступлении признал, причинённый ущерб возместил в полном объёме.Приговором суда соучастнику преступления назначен штраф в размере 450 тыс рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com