Во Владимирской области участник вымогательства у пенсионерки 900 тысяч рублей отделался...
Во Владимирской области участник вымогательства у пенсионерки 900 тысяч рублей отделался штрафом.
Ленинским райсудом установлено, что он вступил в преступный сговор с неизвестным. Который в апреле в телефонном разговоре с пожилой женщиной назвался сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук совершил ДТП,
Для подтверждения своих слов злоумышленник инсценировал голос внука, уточнила пресс-служба облпрокуратуры.
Однако угрозыск УМВД России по г. Владимиру установил местонахождение преступника. Его задержали у банкомата в одном из торговых центров в момент перевода денежных средств своему сообщнику.
Осужденный вину в совершённом преступлении признал, причинённый ущерб возместил в полном объёме.
Приговором суда соучастнику преступления назначен штраф в размере 450 тыс рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com