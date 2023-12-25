Во Владимирской области выгорел производственный цех. Сообщение о возгорании на площади 100 кв....

Во Владимирской области выгорел производственный цех.Сообщение о возгорании на площади 100 кв. метров на улице Гагарина в Александрове поступило 23 декабря.В результате, выгорел изнутри производственный цех.К ликвидации пожара привлекаются 4 единицы техники и 14 человек личного состава, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.