Врачи во Владимирской области не смогли спасти жизнь избитому ногами в пьяной ссоре. Следствием и...

Врачи во Владимирской области не смогли спасти жизнь избитому ногами в пьяной ссоре.Следствием и судом установлено, что в апреле 34-летний обвиняемый случайно - при покупке алкогольных напитков - познакомился с 48-летним потерпевшим.Новые друзья пошли домой к последнему и начали пьянствовать. В какой-то момент между ними возник конфликт. И гость нанес хозяину дома множественные удары кулаками и ногами.Пострадавший был госпитализирован. Но вскоре, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался от полученных травм.Фото: https://www.freepik.com